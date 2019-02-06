На трассах "Киев-Одесса" и "Киев-Чоп" залатают ямы за 500 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. "Укравтодор" выделит на ямочный ремонт трасс "Киев-Одесса" и "Киев-Чоп" 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы вчера во время совещания с Славомиром Новаком обсудили вопросы состояния трассы "Киев-Одесса" и "Киев-Чоп", нашли дополнительные средства - это около 500 млн грн, которые будут направлены на ликвидацию ямочности, обеспечение нормального проезда этих дорог в ближайшие месяцы", - отметил Омелян.
По его словам, за последние годы в Украине построили 7000 км дорог "нового качества". По его мнению, построенные дороги прослужат "десятилетиями".
Напомним, ранее Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что для завершения строительства автомобильной дороги "Одесса-Рени" нужно около 500-600 млн грн.
В "Укравтодоре" ранее заявили о намерении отказаться от ямочного ремонта.