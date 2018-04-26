В Укравтодорі планують відмовитись від ямкового ремонту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Укравтодорі заявили про намір відмовитись від ямкового ремонту. Про це сказав голова Укравтодору Славомір Новак, слова якого приводить прес-служба державного агентства, передає УНН.
"...коли сходить сніг, в Україні розпочинається так званий “ямковий ремонт”. Чому “так званий”? Тому що це не є ремонт по своїй суті, це аварійна ліквідація ямковості для забезпечення проїзду по дорогах. Тимчасові, крайні заходи. Частиною нашої стратегії є відмова від таких “ремонтів”. На жаль, одразу це зробити неможливо", - зазначив Новак.
Він також додав, що минулого року завдяки “ямковому ремонту” було забезпечено проїзд по 40 000 км доріг. Коштів, які ми витратили на це, — нам вистачило б лише на 300 км середнього ремонту (це 10-15 км на кожну область).
Як повідомляв УНН, Наступного року на дороги виділять 60 млрд грн.