В Укравтодоре планируют отказаться от ямочного ремонта
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Укравтодоре заявили о намерении отказаться от ямочного ремонта. Об этом сказал председатель Укравтодора Славомир Новак, слова которого приводит пресс-служба государственного агентства, передает УНН.
"... когда сходит снег, в Украине начинается так называемый "ямочный ремонт". Почему "так называемый"? Потому что это не ремонт по своей сути, это аварийная ликвидация ямочности для обеспечения проезда по дорогам. Временные, крайние меры. Частью нашей стратегии является отказ от таких "ремонтов". К сожалению, сразу это сделать невозможно", - отметил Новак.
Он также добавил, что в прошлом году благодаря "ямочному ремонту" было обеспечено проезд по 40 тыс. км дорог. Средств, которые мы потратили на это, - нам хватило бы только на 300 км среднего ремонта (это 10-15 км на каждую область).
Как сообщал УНН, в следующем году на дороги выделят 60 млрд грн.