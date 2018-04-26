В Укравтодоре планируют отказаться от ямочного ремонта

"... когда сходит снег, в Украине начинается так называемый "ямочный ремонт". Почему "так называемый"? Потому что это не ремонт по своей сути, это аварийная ликвидация ямочности для обеспечения проезда по дорогам. Временные, крайние меры. Частью нашей стратегии является отказ от таких "ремонтов". К сожалению, сразу это сделать невозможно", - отметил Новак.

Он также добавил, что в прошлом году благодаря "ямочному ремонту" было обеспечено проезд по 40 тыс. км дорог. Средств, которые мы потратили на это, - нам хватило бы только на 300 км среднего ремонта (это 10-15 км на каждую область).

Как сообщал УНН, в следующем году на дороги выделят 60 млрд грн.