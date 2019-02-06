На трасах "Київ-Одеса" і "Київ-Чоп" залатають ями за 500 млн грн

"Ми вчора під час наради зі Славоміром Новаком обговорили питання стану траси "Київ-Одеса" і "Київ-Чоп", знайшли додаткові кошти – це близько 500 млн грн, які будуть спрямовані на ліквідацію ямковості, забезпечення нормального проїзду цих доріг у найближчі місяці", - зазначив Омелян.

За його словами, за останні роки в Україні збудували 7 тисяч км доріг "нової якості". На його думку, новозбудовані дороги прослужать "десятиліттями".

Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що для завершення будівництва автомобільної дороги “Одеса-Рені” потрібно близько 500-600 млн грн.

В "Укравтодорі" раніше заявили про намір відмовитись від ямкового ремонту.