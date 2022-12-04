Жителей Никопольского района призвали провести ночь в укрытиях
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Жителей прибрежных территорий Никопольского района Днепропетровской области призывают не пренебрегать своей безопасностью и провести ночь в защитных укрытиях. Об этом сообщил руководитель Никопольской РВА Евгений Евтушенко, информирует УНН.
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"Сегодня особенно упорно прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в укрытиях, или воспользоваться правилом двух стен. Это необходимо для вашей безопасности", – написал он в Telegram.
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Оккупанты продолжают обстреливать Никопольский район из территорий Запорожской области. Так, сегодня, 4 декабря, оккупационная армия более 10 раз накрыла Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии. Под огнем оказались 4 громады.