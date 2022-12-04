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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28047 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Мешканців Нікопольського району закликали провести ніч в укриттях

Мешканців Нікопольського району закликали провести ніч в укриттях

Київ • УНН

 • 867764 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Мешканців прибережних територій Нікопольського району Дніпропетровської області закликають не нехтувати своєю безпекою та провести ніч у захисних укриттях. Про це повідомив керівник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, інформує УНН.

Цитата 

"Сьогодні особливо наполегливо прошу жителів прибережних територій провести ніч в укритті, або скористатися правилом двох стін. Це необхідно для вашої безпеки", - написав він в Telegram. 

Доповнення

Окупанти продовжують обстрілювати Нікопольщину з території Запорізької області. Так, сьогодні, 4 грудня, окупаційна армія понад 10 разів накрила Нікопольський район з "Градів" та важкої артилерії. Під вогнем опинилися 4 громади.

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