Мешканців Нікопольського району закликали провести ніч в укриттях
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Мешканців прибережних територій Нікопольського району Дніпропетровської області закликають не нехтувати своєю безпекою та провести ніч у захисних укриттях. Про це повідомив керівник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, інформує УНН.
Цитата
"Сьогодні особливо наполегливо прошу жителів прибережних територій провести ніч в укритті, або скористатися правилом двох стін. Це необхідно для вашої безпеки", - написав він в Telegram.
Доповнення
Окупанти продовжують обстрілювати Нікопольщину з території Запорізької області. Так, сьогодні, 4 грудня, окупаційна армія понад 10 разів накрила Нікопольський район з "Градів" та важкої артилерії. Під вогнем опинилися 4 громади.