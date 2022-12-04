Мешканців Нікопольського району закликали провести ніч в укриттях

Цитата

"Сьогодні особливо наполегливо прошу жителів прибережних територій провести ніч в укритті, або скористатися правилом двох стін. Це необхідно для вашої безпеки", - написав він в Telegram.

Доповнення

Окупанти продовжують обстрілювати Нікопольщину з території Запорізької області. Так, сьогодні, 4 грудня, окупаційна армія понад 10 разів накрила Нікопольський район з "Градів" та важкої артилерії. Під вогнем опинилися 4 громади.