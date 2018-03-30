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На фоне падения мировых продаж, Китай нарастил экспорт вина на 600%

На фоне падения мировых продаж, Китай нарастил экспорт вина на 600%

Киев  •  УНН

 • 9364 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. За 5 лет мировой рынок продаж вина сократился на 2,6%, передает УНН со ссылкой на World's Top Exports.

Самое большое снижение объемов продаж экспортных вин показали Германия −17,7%, Южная Африка −14,3%, Австралия −13,1%, Аргентина −12,1%, Португалия −11,1% и Испания −10,1%.

В то же время, за 5 лет рекордно увеличить экспорт вина удалось Китаю — в 6 раз, Новой Зеландии — на 14,3%, США — на 13,3%.

Как писал УНН, Украина по итогам прошлого года увеличила экспорт своих вин в страны ЕС почти в 2 раза.

Причина такой тенденции может крыться в рекордно низком урожае винограда в Италии, Франции и Испании. Кроме того, как утверждают отечественные эксперты, украинское вино сегодня по качеству не уступает чилийскому и аргентинскому. Также, вино нашего производства постоянно совершенствуется, а местные производители могут предложить европейскому рынку эксклюзивность.

Тем временем, среди самих украинцев вино становиться все более популярным спиртным напитком.

Реагируя на спрос со стороны клиента, отечественные бренды активно обновляют свои винные линейки. Так, недавно новинки представил и известный бренд “Коктебель”. ТМ презентовала три линейки: Monte, Elegance и Vintage.

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