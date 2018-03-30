На тлі падіння світових продажів, Китай наростив експорт вина на 600%
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. За 5 років світовий ринок продажу вина скоротився на 2,6%, передає УНН з посиланням на World's Top Exports.
Найбільше зниження обсягів продажів експортних вин показали Німеччина - 17,7%, Південна Африка - 14,3%, Австралія - 13,1%, Аргентина - 12,1%, Португалія - 11,1% та Іспанія - 10,1%.
У той же час, за 5 років рекордно збільшити експорт вина вдалося Китаю - в 6 разів, Новій Зеландії - на 14,3%, США - на 13,3%.
Як писав УНН, Україна за підсумками минулого року збільшила експорт своїх вин в країни ЄС майже в 2 рази.
Причина такої тенденції може критися в рекордно низький урожай винограду в Італії, Франції та Іспанії. Крім того, як стверджують вітчизняні експерти, українське вино сьогодні за якістю не поступається чилійському і аргентинському. Також, вино нашого виробництва постійно вдосконалюється, а місцеві виробники можуть запропонувати європейському ринку ексклюзивність.
Тим часом, серед самих українців вино стає все більш популярним спиртним напоєм.
Реагуючи на попит з боку клієнта, вітчизняні бренди активно оновлюють свої винні лінійки. Так, нещодавно новинки представив і відомий бренд "Коктебель". ТМ презентувала три лінійки: Monte, Elegance і Vintage.