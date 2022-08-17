На фоне предстоящих выборов Швеция разрабатывает план по борьбе с высокими счетами за электроэнергию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В среду правительство Швеции заявило, что хочет принять закон, обязывающий оператора государственной сети электропередачи помочь смягчить, что ожидаются этой зимою, высокие счета за электроэнергию для шведских домохозяйств и предприятий. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
Премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что это предложение обойдется Svenska kraftnat как минимум в 30 миллиардов крон (2,9 миллиарда долларов).
Она сказала, что коммунальное предприятие, ответственное за обеспечение системы электропередач Швеции, получит средства – 60 миллиардов крон, которые оно получило от доходов от перегрузок в электросети. По ее словам, подробности будут предоставлены самой Svenska kraftnat.
"И домовладельцев, и владельцев бизнеса тошнит, когда они думают о счете за электричество на зиму", - заявила Андерссон.
Андерссон добавила, что эта мера была необходима из-за высоких затрат на энергию из-за вторжения россии в Украину, добавив, что она не позволит президенту россии владимиру путину "держать в заложниках шведские домохозяйства и шведскую промышленность".
Дополнение
В Швеции должны пройти парламентские выборы в следующем месяце.
Социал-демократическая партия Андерссон имеет 100 мест в Риксдаге, что состоит из 349 мест.
Недавние опросы показывают, что партия Андерссон и ее левоцентристские союзники идут бок о бок с правой оппозицией, в которую входит третья по величине партия Швеции, популистская шведская демократическая партия, уходящая своими корнями в неонацистское движение.