На тлі майбутніх виборів Швеція розробляє план боротьби з високими рахунками за електроенергію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У середу уряд Швеції заявив, що хоче ухвалити закон, який зобов'язує оператора державної мережі електропередачі допомогти пом'якшити високі рахунки, що очікуються цієї зими, за електроенергію для шведських домогосподарств і підприємств. Про це УНН пише з посиланням на АР.
Деталі
Прем'єр-міністр Магдалена Андерссон, заявила, що ця пропозиція обійдеться Svenska kraftnat як мінімум у 30 мільярдів крон (2,9 мільярда доларів).
Вона сказала, що комунальне підприємство, відповідальне за забезпечення системи електропередач Швеції, отримає кошти - 60 мільярдів крон, які воно отримало від доходів від перевантажень в електромережі. За її словами, подробиці будуть надані самою Svenska kraftnat.
"І домовласників, і власників бізнесу нудить, коли вони думають про рахунок за електрику на зиму", - заявила Андерссон.
Андерссон додала, що цей захід був необхідний через високі витрати на енергію через вторгнення росії в Україну, додавши, що він не дозволить президенту росії володимиру путіну "тримати в заручниках шведські домогосподарства та шведську промисловість".
Доповнення
У Швеції мають відбутися парламентські вибори наступного місяця.
Соціал-демократична партія Андерссон наразі має 100 місць у Риксдазі, що складається з 349 місць.
Недавні опитування показують, що партія Андерссон і її лівоцентристські союзники йдуть пліч-о-пліч з правою опозицією, до якої входить третя за величиною партія Швеції, популістська шведська демократична партія, яка сягає своїм корінням у неонацистський рух.