На фоне акций на Майдане: Зеленский создал Совет по вопросам ФЛП

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 582/2020 "О Совете по вопросам содействия развитию малого предпринимательства "и утвердил ее положения", - говорится в сообщении.

Так, согласно документу, этот консультативно-совещательный орган при Президенте Украины создается с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства и их общественных объединений.

Сообщается, что председателем Совета по содействию развития малого предпринимательства Владимир Зеленский назначил заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлию Свириденко. Она должна в пятидневный срок внести предложения по персональному составу Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства.

Отмечается, что в Офисе Президента Украины состоялось первое заседание Совета.

Руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак представил своего нового заместителя - Юлию Свириденко, который будет координировать работу нового совета.

"Андрей Ермак призвал участников максимально быстро организовать работу органа и в короткие сроки проработать предложения и подготовить решение по решению проблемных вопросов малого предпринимательства. Эти предложения будут переданы для рассмотрения Национальному совету по реформам при Президенте Украины", - отмечается в сообщении.

Ермак отметил, что есть проблемы, требующие немедленного решения, а есть вопросы на перспективу, в частности внедрение новаций, диджитализация услуг и тому подобное.

Также он подчеркнул, что должен быть построен эффективный диалог с предпринимателями для исправления ошибок и наработки конструктивных решений.

"Здесь нет никакой политики - только построение сильной экономики. Без малого и среднего бизнеса это невозможно сделать... Есть запрос общества, чтобы была справедливость для всех", - отметил он.

Заместитель руководителя Офиса Президента, председатель Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства Юлия Свириденко отметила, что персональный состав Совета дорабатывается и будет вскоре утвержден.

"Важно, что это начало широкого диалога с привлечением предпринимателей из всех областей. И главное, что мы услышим реальную экономическую - незаполитизированную - проблематику, которая даст нам возможность инициировать соответствующие изменения в законодательство и разработать их вместе с депутатами, чтобы были приняты соответствующие законопроекты или соответствующие постановления Кабмина", - отметила она.

Заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский заметил: "Хотим услышать предложения, в первую очередь от "ФОПовских" (ФЛП - ред.) организаций, которые олицетворяют малое и микропредпринимательство в Украине. Мы хотим послушать, что их не устраивает в существующей системе".

По словам Свириденко, в Украине около 1,8 млн малых предпринимателей, поэтому очень важно услышать их реальные проблемы и помочь их решить.

"Совет будет работать как совещательный орган в Офисе Президента на регулярной основе. Мы каждый месяц будем собираться для того, чтобы смотреть, есть ли у нас прогресс. Я думаю, что в таком постоянном диалоге мы сможем выработать реальные решения, которые помогут развитию тех, кто самозанят", - резюмировала она.

Как сообщалось, нардеп Александр Качура заявил, что в Раде собрали подписи о проведении внеочередной сессии по "ФОПам".

Напомним, что акции протеста ФЛП начались с 1 декабря, они требуют отмены карантинных ограничений, а также выступают за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.

Как сообщал УНН, 15 декабря состоялась очередная волна протестов, а на Майдане Независимости в Киеве произошло столкновение между митингующими - участниками акции "SaveФОП" и правоохранителями.

На 22 декабря на Майдане Независимости в Киеве анонсирована новая акция ФЛП.