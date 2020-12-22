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На фоне акций на Майдане: Зеленский создал Совет по вопросам ФЛП

Киев • УНН

 • 12918 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. На первом заседании договорились как можно быстрее подготовить решение по проблемным вопросам бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ на фоне того, как на 22 декабря анонсирована новая акция "SaveФОП" на Майдане Независимости, передает УНН.

На фоне акций на Майдане: Зеленский создал Совет по вопросам ФЛП

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 582/2020 "О Совете по вопросам содействия развитию малого предпринимательства "и утвердил ее положения", - говорится в сообщении.

Так, согласно документу, этот консультативно-совещательный орган при Президенте Украины создается с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства и их общественных объединений.

Сообщается, что председателем Совета по содействию развития малого предпринимательства Владимир Зеленский назначил заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлию Свириденко. Она должна в пятидневный срок внести предложения по персональному составу Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства.

Отмечается, что в Офисе Президента Украины состоялось первое заседание Совета.

Руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак представил своего нового заместителя - Юлию Свириденко, который будет координировать работу нового совета.

"Андрей Ермак призвал участников максимально быстро организовать работу органа и в короткие сроки проработать предложения и подготовить решение по решению проблемных вопросов малого предпринимательства. Эти предложения будут переданы для рассмотрения Национальному совету по реформам при Президенте Украины", - отмечается в сообщении.

Ермак отметил, что есть проблемы, требующие немедленного решения, а есть вопросы на перспективу, в частности внедрение новаций, диджитализация услуг и тому подобное.

Также он подчеркнул, что должен быть построен эффективный диалог с предпринимателями для исправления ошибок и наработки конструктивных решений.

"Здесь нет никакой политики - только построение сильной экономики. Без малого и среднего бизнеса это невозможно сделать... Есть запрос общества, чтобы была справедливость для всех", - отметил он.

Заместитель руководителя Офиса Президента, председатель Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства Юлия Свириденко отметила, что персональный состав Совета дорабатывается и будет вскоре утвержден.

"Важно, что это начало широкого диалога с привлечением предпринимателей из всех областей. И главное, что мы услышим реальную экономическую - незаполитизированную - проблематику, которая даст нам возможность инициировать соответствующие изменения в законодательство и разработать их вместе с депутатами, чтобы были приняты соответствующие законопроекты или соответствующие постановления Кабмина", - отметила она.

Заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский заметил: "Хотим услышать предложения, в первую очередь от "ФОПовских" (ФЛП - ред.) организаций, которые олицетворяют малое и микропредпринимательство в Украине. Мы хотим послушать, что их не устраивает в существующей системе".

По словам Свириденко, в Украине около 1,8 млн малых предпринимателей, поэтому очень важно услышать их реальные проблемы и помочь их решить.

"Совет будет работать как совещательный орган в Офисе Президента на регулярной основе. Мы каждый месяц будем собираться для того, чтобы смотреть, есть ли у нас прогресс. Я думаю, что в таком постоянном диалоге мы сможем выработать реальные решения, которые помогут развитию тех, кто самозанят", - резюмировала она.

Как сообщалось, нардеп Александр Качура заявил, что в Раде собрали подписи о проведении внеочередной сессии по "ФОПам".

Напомним, что акции протеста ФЛП начались с 1 декабря, они требуют отмены карантинных ограничений, а также выступают за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.

Как сообщал УНН, 15 декабря состоялась очередная волна протестов, а на Майдане Независимости в Киеве произошло столкновение между митингующими - участниками акции "SaveФОП" и правоохранителями.

На 22 декабря на Майдане Независимости в Киеве анонсирована новая акция ФЛП.

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