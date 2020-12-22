На тлі акцій на Майдані: Зеленський створив Раду з питань ФОПів

"Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 582/2020 “Про Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва” та затвердив її положення“, — йдеться в повідомленні.

Так, згідно з документом, цей консультативно-дорадчий орган при Президентові України створюється з метою сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади й суб’єктів малого підприємництва та їхніх громадських об’єднань.

Повідомляється, що головою Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва Володимир Зеленський призначив заступника керівника Офісу Президента України Юлію Свириденко. Вона повинна у п’ятиденний строк внести пропозиції щодо персонального складу Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва.

Зазначається, що в Офісі Президента України відбулося перше засідання Ради.

Керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак представив свого нового заступника — Юлію Свириденко, яка координуватиме роботу новоствореної ради.

“Андрій Єрмак закликав учасників максимально швидко організувати роботу органу та в короткі строки опрацювати пропозиції й підготувати рішення щодо розв’язання проблемних питань малого підприємництва. Ці пропозиції будуть передані для розгляду Національній раді реформ при Президентові України”, — зазначається в повідомленні.

Єрмак зазначив, що є проблеми, які потребують негайного вирішення, а є питання на перспективу, зокрема впровадження новацій, діджиталізація послуг тощо.

Також він наголосив, що має бути побудований ефективний діалог з підприємцями для виправлення помилок і напрацювання конструктивних рішень.

“Тут немає ніякої політики — лише побудова сильної економіки. Без мікро- та малого бізнесу це неможливо зробити... Є запит суспільства, щоб була справедливість для всіх”, — зауважив він.

Заступник керівника Офісу Президента, голова Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва Юлія Свириденко зазначила, що персональний склад Ради доопрацьовується й буде невдовзі затверджений.

“Важливо, що це початок широкого діалогу із залученням підприємців зі всіх областей. І головне, що ми почуємо реальну економічну — незаполітизовану — проблематику, яка дасть нам змогу ініціювати відповідні зміни до законодавства й напрацювати їх разом з депутатами, щоб були ухвалені відповідні законопроекти чи відповідні постанови Кабміну”, — зазначила вона.

Заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський зауважив: “Хочемо почути пропозиції, у першу чергу від ФОПівських організацій, які уособлюють мале та мікропідприємництво в Україні. Ми хочемо послухати, що їх не влаштовує в існуючій системі”.

За словами Свириденко, в Україні близько 1,8 млн малих підприємців, тому дуже важливо почути їхні реальні проблеми та допомогти їх вирішити.

“Рада буде працювати як дорадчий орган в Офісі Президента на регулярній основі. Ми кожного місяця будемо збиратися для того, щоб дивитися, чи є в нас прогрес. Я думаю, що в такому постійному діалозі ми зможемо напрацювати реальні рішення, які допоможуть розвитку тих, хто самозайнятий”, — резюмувала вона.

Як повідомлялося, нардеп Олександр Качура заявив, що у Раді зібрали підписи про проведення позачергової сесії щодо “ФОПів”.

Нагадаємо, що акції протестів ФОПів почались з 1 грудня, вони вимагають скасування карантинних обмежень, а також виступають за відстрочку введення обов’язкового використання касових апаратів.

Як повідомляв УНН, 15 грудня відбулася чергова хвиля протестів, а на Майдані Незалежності у Києві сталася сутичка між мітингувальниками — учасниками акції “SaveФОП” та правоохоронцями.

На 22 грудня на Майдані Незалежності у Києві анонсована нова акція ФОПів.