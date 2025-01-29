На территории российского Заполярья объявили опасность атаки БПЛА
Киев • УНН
На территории мурманской области рф объявили опасность атаки беспилотников. губернатор мурманской области сообщил о закрытии воздушного пространства и переносе рейсов.
Над регионом Мурманской области уже закрыли воздушное пространство.
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
В рф, на территории мурманской области признали опасность прилета дронов. Об этом отметил местный губернатор андрей чибис.
Принимаются все необходимые меры... в частности временное закрытие воздушного пространства. Просим всех относиться с пониманием к переносу рейсов.
Напомним,
минобороны рф заявило о перехвате 104 беспилотников в девяти регионах страны за ночь. Шесть дронов атаковали станцию «Транснефть-Балтика», а четыре БПЛА нанесли удар по нефтебазе «Лукойл».
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