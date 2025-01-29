На території російського заполяр'я оголосили небезпеку атаки БПЛА

Над регіоном мурманської області вже закрили повітряний простір.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

У рф, на території мурманської області визнали небезпеку прильоту дронів. Про це зазначив місцевий губернатор андрій чибіс.

Вживаються всі необхідні заходи .. зокрема тимчасові закриття повітряного простору. Просимо всіх ставитися з розумінням до перенесення рейсів.. - написав представник мурманської області рф.

Нагадаємо

міноборони рф заявило про перехоплення 104 безпілотників у дев'яти регіонах країни за ніч. Шість дронів атакували станцію "Транснефть-Балтика", а чотири БПЛА завдали удару по нафтобазі "Лукойл".

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