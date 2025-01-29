На території російського заполяр'я оголосили небезпеку атаки БПЛА
Київ • УНН
На території мурманської області рф оголосили небезпеку атаки безпілотників. губернатор мурманської області повідомив про закриття повітряного простору та перенесення рейсів.
Над регіоном мурманської області вже закрили повітряний простір.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
У рф, на території мурманської області визнали небезпеку прильоту дронів. Про це зазначив місцевий губернатор андрій чибіс.
Вживаються всі необхідні заходи .. зокрема тимчасові закриття повітряного простору. Просимо всіх ставитися з розумінням до перенесення рейсів..
Нагадаємо
міноборони рф заявило про перехоплення 104 безпілотників у дев'яти регіонах країни за ніч. Шість дронів атакували станцію "Транснефть-Балтика", а чотири БПЛА завдали удару по нафтобазі "Лукойл".
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