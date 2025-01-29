Понад 100 БПЛА атакували стратегічні об'єкти у рф, зокрема станцію "Транснефть-Балтика"

Протягом ночі по росії нібито летіло понад сто безпілотників, зокрема шість дронів намагалися атакувати нафтоперекачувальну станцію «Транснефть-Балтика» у тверській області рф.

Про це УНН повідомляє з посиланням на міноборони Росії та російський Telegram-канал Shot.

Shot стверджує, що дрони вночі намагалися атакувати нафтоперекачувальну станцію «Транснефть-Балтика» у тверській області. Ніхто зі співробітників не постраждав.

За даними SHOT, сьогодні близько першої години ночі на підльоті до НПС в Андреапольському районі знищено нібито шість безпілотників. Унаслідок падіння уламків на станції сталася пожежа, її вдалося загасити за кілька годин. Загалом у Тверській області, за даними місцевої влади, нібито відбито атаку 29 БПЛА. міноборони Росії заявляє, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО нібито перехоплено і знищено 104 безпілотних літальних апарати:

⦁ 47 - над територією Курської області;

⦁ 27 - над територією брянської області;

⦁ 11 - над територією смоленської області;

⦁ 7 - над територією тверської області;

⦁ 4 - над територією Бєлгородської області;

⦁ 3 - над територією Нижегородської області;

⦁ 3 - над територією калузької області;

⦁ 1 - над територією ростовської області;

⦁ 1 - над територією Ленінградської області.

Доповнення

Як повідомили УНН власні джерела, дрони ГУР атакували нафтобазу «лукойл» у Нижегородській області рф. Нафтобаза зазнала значних ушкоджень, усі чотири БПЛА, випущені по ворожому об'єкту, досягли цілей.