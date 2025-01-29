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В рф заявили что по ним летело более ста беспилотников: дроны пытались атаковать станцию "Транснефть-Балтика"

В рф заявили что по ним летело более ста беспилотников: дроны пытались атаковать станцию "Транснефть-Балтика"

Киев  •  УНН

 • 2164 просмотра

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минобороны рф заявило о перехвате 104 беспилотников в девяти регионах страны за ночь. Шесть дронов атаковали станцию "Транснефть-Балтика", а четыре БПЛА нанесли удар по нефтебазе "Лукойл".

В течение ночи по россии якобы летело более ста беспилотников, в частности шесть дронов пытались атаковать нефтеперекачивающую станцию "Транснефть-Балтика" в тверской области рф.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на минобороны россии и российский Telegram-канал Shot.  

Shot утверждает, что дроны ночью пытались атаковать нефтеперекачивающую станцию "Транснефть-Балтика" в тверской области. Никто из сотрудников не пострадал.  

По данным SHOT, сегодня около часа ночи на подлёте к НПС в андреапольском районе уничтожено якобы шесть беспилотников. В результате падения обломков на станции произошёл пожар, его удалось потушить спустя пару часов. Всего в тверской области, по данным местных властей, якобы отражена атака 29 БПЛА. минобороны россии заявляет, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО якобы перехвачены и уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата: 

⦁ 47 – над территорией курской области;

⦁ 27 – над территорией брянской области;

⦁ 11 – над территорией смоленской области;

⦁ 7 – над территорией тверской области;

⦁ 4 – над территорией белгородской области;

⦁ 3 – над территорией нижегородской области;

⦁ 3 – над территорией калужской области;

⦁ 1 – над территорией ростовской области;

⦁ 1 – над территорией ленинградской области.

  Дополнение

Как сообщили УНН собственные источники, дроны ГУР атаковали нефтебазу "лукойл" в нижегородской области рф. Нефтебаза получила значительные повреждения, все четыре БПЛА, выпущенные по вражескому объекту, достигли целей. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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