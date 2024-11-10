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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 109274 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На территории Молдовы упал БПЛА

На территории Молдовы упал БПЛА

Киев  •  УНН

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В Каушанском районе Молдовы местный житель нашел БПЛА вблизи села Фарладяны. На место происшествия прибыли спецслужбы и оцепили район обнаружения беспилотника.

Утром 10 ноября в Каушанском районе возле села Фарладяны был обнаружен беспилотник. На место прибыли спецслужбы.

Пишет УНН со ссылкой на NewsMaker.

Около 10:00 в полицию Каушан позвонил житель села Фарладяны. Он сообщил, что нашел беспилотник недалеко от населенного пункта. На место прибыли спецслужбы, и район, где был обнаружен беспилотник, был оцеплен.

Напомним,

Ночью российские захватчики атаковали Украину рекордным количеством беспилотников. Украинские ПВО уничтожили 62 вражеские единицы дронов, однако 67 были локально потеряны.

Территорию рф атаковали 70 БПЛА, москва подверглась атаке с участием 34 дронов10 ноября 2024, 10:05 • 14692 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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