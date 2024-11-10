На территории Молдовы упал БПЛА

Утром 10 ноября в Каушанском районе возле села Фарладяны был обнаружен беспилотник. На место прибыли спецслужбы.

Пишет УНН со ссылкой на NewsMaker.

Около 10:00 в полицию Каушан позвонил житель села Фарладяны. Он сообщил, что нашел беспилотник недалеко от населенного пункта. На место прибыли спецслужбы, и район, где был обнаружен беспилотник, был оцеплен.

Напомним,

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