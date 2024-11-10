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Территорию рф атаковали 70 БПЛА, москва подверглась атаке с участием 34 дронов

Территорию рф атаковали 70 БПЛА, москва подверглась атаке с участием 34 дронов

Киев  •  УНН

10:05 • 3345 просмотра

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российское ПВО отражалось от атак 70 украинских беспилотников, из которых 34 были направлены на московскую область. Из-за атак была ограничена работа трех аэропортов, десятки рейсов перенаправлены на запасные аэродромы.

Центральный регион рф подвергся атаке десятков беспилотников, которые нарушили работу аэропортов. По данным минобороны рф всего 70 украинских беспилотников совершили атаку по разным территориям россии.

Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Российское ппо с 7:00 до 10:00 утром в воскресенье отбивалось от атак 70 украинских беспилотников, в том числе от 34 на территории московской области, сообщает тк-канал минобороны рф.

Немного ранее мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что 32 летательных аппарата были сбиты. Также речь шла о том, что после падения БПЛА загорелись два дома в поселке Становое, пострадала женщина.

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алексинский химкомбинат в рф поразили дроны СБУ и ССО - источники9 ноября 2024, 10:31 • 27264 просмотра

Сообщалось о временных ограничениях на работу аэропортов шереметьево, домодедово и жуковский. Десятки самолетов ушли на запасные аэродромы, аэропорт в нижнем новгороде принял 14 рейсов.

Напомним,

УНН передавал, что из-за атак в аэропортах "Домодедово" и "Внуково" объявлен план "Ковер". Задержатся рейсы на вылет и на прилет.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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