алексинский химкомбинат в рф поразили дроны СБУ и ССО - источники
Киев • УНН
СБУ и ССО провели атаку дронами на алексинский химкомбинат в рф, производящий порох и боеприпасы. В результате атаки на предприятии произошли взрывы и пожар.
Дроны СБУ и Силы специальных операций поразили алексинский химкомбинат в россии, который производит для войск рф порох и боеприпасы. Об этом журналисту УНН сообщили источники в СБУ.
Этой ночью дроны СБУ и ССО "посетили" в тульскую область рф на алексинский химический комбинат. Он входит в корпорацию "ростех" и производит боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК
Отмечается, что с 21:30 в разных областях рф объявляли воздушную тревогу из-за пролетов беспилотников, а в 3 часа ночи тульчане начали писать об атаке на химкомбинат, взрывах и движении пожарных машин, которые направлялись к месту возгорания.
СБУ комплексно отрабатывает по объектам на территории рф, которые вовлечены в войну в Украине. Поражение складов с оружием, военных аэродромов и предприятий, которые являются частью российского ВПК, снижают способности россии терроризировать нашу страну
Дополнение
В тульской области россии дроны атаковали химкомбинат, который производит компоненты, необходимые для создания порохов для боеприпасов крупных калибров.
Минобороны россии заявляет, что средствами ПВО было якобы уничтожено 50 БПЛА, которые ночью атаковали рф.
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