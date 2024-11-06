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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дроны атаковали базу Каспийской флотилии рф в Дагестане - СМИ

Дроны атаковали базу Каспийской флотилии рф в Дагестане - СМИ

Киев  •  УНН

07:59 • 8363 просмотра

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В Каспийске зафиксирована попытка атаки беспилотников на главный пункт базирования Каспийской флотилии вмф рф. По данным NASA, пожаров после атаки не зафиксировано.

Дроны пытались атаковать главный пункт базирования Каспийской флотилии вмф рф в Дагестане, свидетельствуют кадры с места и очевидцы, сообщает издание ASTRA в телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Ранее глава российского региона сообщил, что в Каспийске сбили беспилотник, однако местные жители сообщают, что их было несколько.

"Фото и видео с места свидетельствуют, что дроны пытались атаковать пункт базирования Каспийской флотилии вмф рф. Согласно открытым данным, в этом пункте базируются части береговых войск, включая морскую пехоту. Флотилия наносила ракетные удары по Украине, а 177-й полк морской пехоты участвовал в боях в Херсонской и Запорожской областях", - указывает ASTRA.

По данным мониторинга пожаров NASA, пожара после атаки в районе пункта базирования флотилии не зафиксировано, отметила ASTRA.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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