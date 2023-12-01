На Тернопольщине рейсовый автобус столкнулся со "скорой": травмирована фельдшерка

Рейсовый автобус с пассажирами столкнулся со "скорой" на Тернопольщине. Как сообщили в ГСЧС, спасатели освободили фельдшера из искореженного авто "скорой", передает УНН.

Детали

Сегодня вечером в селе Пидзамочок Бучацкой ТГ Чертковского района произошло столкновение рейсового автобуса "Isuzu", который двигался по маршруту "Ивано-Франковск - Подволочиск", с автомобилем экстренной медицинской помощи "Citroen".

На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находилось 14 пассажиров. Ни один из них не пострадал, однако травмировалась фельдшер экстренной медицинской помощи. Женщина, 1992 г.р., оказалась заблокирована в искореженном авто.

Спасатели освободили пострадавшую и передали медикам для дальнейшей госпитализации.