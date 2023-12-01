На Тернопольщине рейсовый автобус столкнулся со "скорой": травмирована фельдшерка
В Тернопольской области автобус с 14 пассажирами столкнулся с каретой скорой помощи; спасатели высвободили травмированного фельдшера, которого затем госпитализировали.
Военным медикам представили нового командующего Медицинских сил ВСУ генерал-майора Анатолия Казмирчука
Министр обороны Украины Рустем Умеров представил генерал-майора Анатолия Казмирчука как нового командующего Медицинских сил, отметив внедрение стандартов НАТО и цифровых систем в военной медицине. Министр ожидает от него решения существующих проблем, а также гарантированной поддержки на переходный период.
Под санкции США попали компании из ОАЭ и Либерии, которые перевозили российскую нефть
США наложили санкции на компании из ОАЭ и Либерии за транспортировку российской нефти по цене выше верхнего предела.
Лидерам Ближнего Востока придется принять "трудные решения" относительно послевоенной Газы - Блинкен
Государственный секретарь США Блинкен в Дубае обсудил с арабскими коллегами постконфликтные действия в Газе, уделив особое внимание управлению, безопасности, восстановлению и пути к решению проблемы на основе принципа двух государств.
На Прикарпатье из-за непогоды ограничили движение грузовиков
В Ивано-Франковской области из-за сложных погодных условий ограничено движение тяжеловесного транспорта, причем запрет на отдельных дорогах государственного значения продлится примерно 3 часа.
Направляются в Одесскую область: в Воздушных силах зафиксировали несколько групп вражеских дронов
Воздушные силы обнаружили вражеские беспилотники, вероятно, "Шахеды", которые направляются в Одесскую область. Местных жителей призывают прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах.
Кулеба призвал ЕС не затягивать со вступлением кандидатов в ЕС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС ускорить процесс вступления Украины и других стран-кандидатов, отдав должное Украине за оживление дискуссий по расширению ЕС.
путин увеличил численность военнослужащих вс рф на 170 тыс. человек
путин подписал указ об увеличении численности вооруженных сил россии до 2 209 130 человек, объясняя это расширение "угрозами со стороны войны в Украине и НАТО".
На Ставке были некоторые предложения, жду комплексных решений: Зеленский о мобилизации
Президент Украины Зеленский признает необходимость изменений в мобилизационном процессе в стране и ожидает комплексных решений от военного руководства и Министерства обороны.
COP28: Генсек ООН призвал срочно действовать, чтобы предотвратить климатическую катастрофу
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Конференции ООН по изменению климата (COP28) призвал лидеров положить конец зависимости от ископаемого топлива, предупредив, что человечество приближается к климатическому кризису. Он призвал к сокращению выбросов, переходу на возобновляемые источники энергии и увеличению финансирования климатических программ.