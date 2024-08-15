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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Тернопольщине мужчина устроил стрельбу: два человека погибли, еще трое - ранены

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 15:09  •  3398 просмотра

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В Тернопольской области мужчина в военной форме открыл огонь по людям. Двое погибли, трое ранены, 45-летний подозреваемый из Житомирской области задержан, изъято оружие.

В селе Доброводы в Тернопольской области мужчина в военной форме устроил стрельбу. По предварительной информации, в результате два человека погибли, еще трое получили ранения. 45-летний мужчина задержан и изъято у него оружие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

«В среду, 15 августа, около 15:35 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в селе Доброводы Тернопольского района неизвестный мужчина, одетый в военную форму, произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в направлении людей и скрылся. По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, еще трое получили ранения и доставлены в больницу», - говорится в сообщении.

Сообщается, что для поиска злоумышленника в области была введена специальная полицейская операция.

"Правоохранители установили личность подозреваемого и его возможное направление движения. В результате дальнейших слаженных действий с привлечением сотрудников спецподразделения КОРД, человек, причастный к совершению преступления, был задержан. Им оказался 45-летний житель Житомирской области. Полицейские изъяли у него оружие", - отмечается в сообщении.

В полиции сообщают, что устанавливаются обстоятельства чрезвычайного происшествия. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На ґрунті ревнощів: у готелі в Тернополі майор застрелив військового21 июля 2024, 11:47 • 20853 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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