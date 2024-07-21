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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На почве ревности: в отеле в Тернополе майор застрелил военного

Киев  •  УНН

21 июля 2024, 11:47  •  3961 просмотра

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В отеле Тернополя майор застрелил 25-летнего пограничника из-за ревности. Инцидент произошел ночью 21 июля, подозреваемый задержан, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

В гостинице в Тернополе майор застрелил 25-летнего военнослужащего пограничной службы. Конфликт возник на почве ревности. Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь спецпрокуратуры Западного региона Юлия Шевченко, передает УНН.

Детали

По ее словам, происшествие случилось 21 июля, около 3 ночи.

"Майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из закрепленного за ним оружия (пистолета) в 25-летнего военнослужащего пограничной службы. От полученных пулевых ранений последний погиб на месте происшествия. Конфликт возник на почве ревности", - сообщила Шевченко.

Шевченко отметила, что офицера задержали по статье 208 УПК Украины. Решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в умышленном убийстве, а также избрания меры пресечения.

Дополнение

По данным местных СМИ, в отеле майор застал с сержантом свою жену, и поэтому застрелил его.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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