В Тернопольской области внезапно умер здоровый младенец

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7 марта, 13:58 • 118658 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140934 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. В Тернопольский области по непонятным обстоятельствам скончался пятимесячный ребенок, который, по словам матери, ничем не болел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

По словам родственников, мать покормила ребенка и положила его спать, а через час обнаружила, что тот не дышит.

Ребенка доставили в реанимацию, однако врачи уже не смогли ему помочь. В больнице констатировали смерть малыша.

Как сообщили родственники покойного ребенка, он был активным и не отказывалась от еды, ничем не болел. Причину его смерти установит экспертиза.

Тело малыша направили на вскрытие.

Как сообщал УНН, в Киеве ВИЧ-инфицированная мать с 2013 года скрывала смерть своего ребенка.

Напомним, отца, который во время воспитательной беседы убил своего 7-летнего сына, взяли под стражу.

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