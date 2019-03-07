В Тернопольской области внезапно умер здоровый младенец
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Тернопольский области по непонятным обстоятельствам скончался пятимесячный ребенок, который, по словам матери, ничем не болел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
По словам родственников, мать покормила ребенка и положила его спать, а через час обнаружила, что тот не дышит.
Ребенка доставили в реанимацию, однако врачи уже не смогли ему помочь. В больнице констатировали смерть малыша.
Как сообщили родственники покойного ребенка, он был активным и не отказывалась от еды, ничем не болел. Причину его смерти установит экспертиза.
Тело малыша направили на вскрытие.
Как сообщал УНН, в Киеве ВИЧ-инфицированная мать с 2013 года скрывала смерть своего ребенка.
Напомним, отца, который во время воспитательной беседы убил своего 7-летнего сына, взяли под стражу.