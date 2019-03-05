Батька, який під час виховної бесіди вбив свого 7-річного сина, взяли під варту

“За даними слідства, причиною трагедії стало жорстоке „виховання“ з боку батька. 24 лютого чоловік під час виховної бесіди з дітьми, що нібито погано поводилися, схопив сина за одяг та з силою відштовхнув. Хлопчик вдарився потилицею об залізну стійку двоярусного ліжка, що стояло позаду нього. Після цього малий почав погано ходити, його нудило, він постійно лежав та скаржився на головний біль. Протягом 5 днів підозрюваний забороняв дружині викликати швидку. Медики приїхали на виклик, коли врятувати дитину вже було неможливо”, — йдеться у повідомленні.

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Родина загиблого першокласника перебувала на обліку в службі в справах сім’ї та молоді Шевченківської РДА. Батько мав судимість за нанесення тяжких тілесних ушкоджень старшій доньці (ч. 1 ст. 121 КК Україна).

У прокуратурі повідомили, що 1 березня хлопчик помер.

На вимогу прокуратури Шевченківський районний суд області обрав для 34—річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування триває. Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові місцева прокуратура передала до суду справу батьків, які обвинувачуються у катуванні трирічного сина.