Отца, который во время воспитательной беседы убил своего 7-летнего сына, взяли под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Харьковской области 34-летний отец во время воспитательной беседы схватил сына за одежду и силой оттолкнул мальчика и он затылком ударился о железную стойку кровати. После этого мальчик стал плохо себя чувствовать и ходить. Через пять дней до мальчика вызвали медиков но спасти жизнь не удалось. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратура Харьковской области.
"По данным следствия, причиной трагедии стало жестокое "воспитание" со стороны отца. 24 февраля мужчина во время воспитательной беседы с детьми, которые якобы плохо обращались, схватил сына за одежду и с силой оттолкнул. Мальчик ударился затылком о железную стойку двухярусной кровати, которая стояла позади него. После этого малый начал плохо ходить, его тошнило, он постоянно лежал и жаловался на головную боль. В течение 5 дней подозреваемый запрещал жене вызвать скорую. Медики приехали на вызов, когда спасти ребенка уже невозможно", - говорится в сообщении.
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Семья погибшего первоклассника состояла на учете в службе по делам семьи и молодежи Шевченковской РГА. Отец был судим за нанесение тяжких телесных повреждений старшей дочери (ч. 1 ст. 121 УК Украины).
В прокуратуре сообщили, что 1 марта мальчик умер.
По требованию прокуратуры Шевченковский районный суд области избрал для 34-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Напомним, в Харькове местная прокуратура передала в суд дело родителей, обвиняемых в пытках трехлетнего сына.