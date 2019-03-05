Отца, который во время воспитательной беседы убил своего 7-летнего сына, взяли под стражу

КИЕВ. 5 марта. УНН. В Харьковской области 34-летний отец во время воспитательной беседы схватил сына за одежду и силой оттолкнул мальчика и он затылком ударился о железную стойку кровати. После этого мальчик стал плохо себя чувствовать и ходить. Через пять дней до мальчика вызвали медиков но спасти жизнь не удалось. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратура Харьковской области.