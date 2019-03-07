На Тернопольщині раптово померло здорове немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Тернопільській області з незрозумілих обставин померла п'ятимісячна дитина, яка, за словами матері, нічим не хворіла. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.
За словами родичів, мати погодувала дитину і поклала її спати, а через годину виявила, що та не дихає.
Дитину доставили до реанімації, проте лікарі вже ніяк їй не зарадили. У лікарні констатували смерть малюка.
Як повідомили родичі покійної дитини, та була активною та не відмовлялась від їжі, нічим не хворіла. Причину її смерті встановить експертиза.
Наразі тіло малюка направили на розтин.
Як повідомляв УНН, у Києві ВІЛ-інфікована мати з 2013 року приховувала смерть своєї дитини.
Нагадаємо, батька, який під час виховної бесіди вбив свого 7-річного сина, взяли під варту.