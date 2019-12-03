В Тернопольской области в ДТП травмировались водитель-ученик и инструктор

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Зборовском районе Тернопольской области на дороге не разминулись учебный автомобиль Daewoo Sens и Ssang Yong Rexton, в результате чего травмы получили четыре человека. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.