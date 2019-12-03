На Тернопільщині у ДТП травмувалися водій-учень та інструктор
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Зборівському районі Тернопільської області на дорозі не розминулися учбовий автомобіль Daewoo Sens та Ssang Yong Rexton, в результаті чого травми отримали четверо людей. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 грудня близько 14:10 на автодорозі Тернопіль-Броди в селищі Залізці.
В салоні Daewoo перебувало два учні автошколи та інструктор. Останній сидів поруч з кермувальником.
За попередньою інформацією, водій-початківець на засніженій дорозі не впорався з керуванням, увійшов в некерований занос, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із автомобілем Ssang Yong.
В результаті удару до лікарні госпіталізували чотирьох людей. Водієві Ssang Yong надали меддопомогу і не госпіталізовували.
Шістнадцятирічний юнак, який перебував за кермом учбового авто, потрапив до реанімації. У хлопця закрита черепно-мозкова травма, забої, перелом кісток тазу та рвані рани обличчя.
З закритою травмою грудної клітки, множинними переломами ребер, з підозрою на розрив нирки госпіталізували до медзакладу і інструктора, 1963 року народження.
Ще одного учня оглянули медики і відпустили. У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.
Нагадаємо, двоє людей травмувалися у ДТП із рейсовим автобусом під Кропивницьким.