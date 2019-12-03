На Тернопільщині у ДТП травмувалися водій-учень та інструктор

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Зборівському районі Тернопільської області на дорозі не розминулися учбовий автомобіль Daewoo Sens та Ssang Yong Rexton, в результаті чого травми отримали четверо людей. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.