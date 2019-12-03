Двоє людей травмувалися у ДТП з рейсовим автобусом під Кропивницьким
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 грудня. УНН. Рейсовий автобус зіштовхнувся з легковиком о 2:30 сьогодні, 3 грудня, у передмісті Кропивницького. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в ГУ НП в області.
Аварія сталася на трасі Стpий – Теpнопіль – Кpопивницький – Знам’янка.
У салоні автобуса на момент аварії було 20 людей. Двох – водія та пасажира – госпіталізували.
Нині обставини ДТП з’ясовують слідчі.
Нагадаємо, на Черкащині легковик в'їхав у дерево, є загиблий та поранені.