Два человека получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом под Кропивницким

Авария произошла на трассе Стpий - Теpнополь - Кpопивницкий - Знаменка.

В салоне автобуса на момент аварии было 20 человек. Двух - водителя и пассажира - госпитализировали.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Напомним, в Черкасской области легковушка въехала в дерево, есть погибший и раненые.