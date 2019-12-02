На Черкащині легковик в'їхав у дерево, є загиблий та поранені

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Черкаській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі легкового автомобіля одна людина загинула та ще дві отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Подія сталася поблизу села Великі Канівці, водій автомобіля не впорався з керуванням, з’їхав у кювет де вчинив зіткнення з деревом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир автомобіля загинув на місці, ще один пасажир та водій транспортного засобу отримали ушкодження різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізовано до лікарні.

За даним фактом слідчим управлінням поліції області відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Житомирщині водій легковика заснув за кермом, внаслідок чого автівка з'їхала в кювет. У ДТП загинула одна людина і ще одна отримала травми.

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