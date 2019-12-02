На Житомирщині сталася смертельна ДТП: водій заснув за кермом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Житомирській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, ще одна отримала травми. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
ДТП сталася 1 грудня близько 7:00 на 202 км автодороги Київ-Ковель. Поліцією розпочато досудове розслідування.
Встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Golf, 38-річний житель Волинської області, рухаючись автошляхом, не впорався з керуванням, пошкодив відбійник та з’їхав у кювет. За попередніми висновками, водій заснув за кермом.
Унаслідок ДТП керманич автомобіля загинув на місці події. Пасажир транспортного засобу, 41-річний житель Волині, отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Олевської райлікарні.
Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Львівщині нетверезий водій в’їхав у дерево, внаслідок чого загинув пасажир.