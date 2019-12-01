На Львівщині нетверезий водій в’їхав у дерево, загинув пасажир
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У неділю, 1 грудня близько 3:15 в одному з сіл Турківського району сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої автомобіль Audi зіткнувся з деревом. За даними медиків, водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок ДТП пасажир автівки помер. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
Так, повідомляється, що, як попередньо встановили слідчі, 22-річний мешканець міста Турка не впорався з керуванням автомобілем, внаслідок чого транспортний засіб з’їхав з проїзної частини та зіткнувся з деревом.
Пасажир автомобіля, 21-річний місцевий мешканець, від отриманих травм помер на місці події. Водій з тілесними ушкодженнями госпіталізований. Як встановили медики, чоловік керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.
Поліцейські розслідують обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Водій Audi затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, у суботу на Донеччині у ДТП потрапив автобус з 50 пасажирами.