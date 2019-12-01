На Донеччині у ДТП потрапив автобус з 50 пасажирами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Близько 18:00 в суботу у Ясинуватському районі Донецької області сталася ДТП за участю рейсового автобуса, внаслідок якої 5 осіб звернулись за медичною допомогою. Про це йдеться в повідомленні на сайті поліції Донеччини, передає УНН.
Так, повідомляється, що напередодні до чергової частини Авдіївського відділення поліції надійшло повідомлення, що на трасі неподалік села Новокалинове сталася аварія за участю рейсового автобусу.
Попередньо встановлено, що водій автобусу не впорався з керуванням, в результаті транспортний засіб з’їхав з дороги та перекинувся. В автобусі знаходилось 50 пасажирів, 5 з них звернулись за медичною допомогою.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, у Росії пасажирський автобус впав у річку: загинуло як мінімум 19 осіб.