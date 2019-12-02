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В Житомирской области произошло смертельное ДТП: водитель уснул за рулем

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

ДТП произошло 1 декабря около 7:00 на 202 км автодороги Киев-Ковель. Полицией начато досудебное расследование.

Установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Golf, 38-летний житель Волынской области, двигаясь по автодороге, не справился с управлением, повредил отбойник и съехал в кювет. По предварительным выводам, водитель уснул за рулем.

В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Пассажир транспортного средства, 41-летний житель Волыни, получил телесные повреждения и был доставлен в Олевскую райбольницу.

Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во Львовской области нетрезвый водитель въехал в дерево, в результате чего погиб пассажир.

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