В Черкасской области легковушка въехала в дерево, есть погибший и раненые

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля один человек погиб и еще два получили травмы различной степени тяжести. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Происшествие случилось вблизи села Большие Каневцы, водитель автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил столкновение с деревом.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля погиб на месте, еще один пассажир и водитель транспортного средства получили повреждения различной степени тяжести. Они госпитализированы в больницу.

По данному факту следственным управлением полиции области открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Житомирской области водитель легковушки уснул за рулем, в результате чего автомобиль съехал в кювет. В ДТП погиб один человек и еще один получил травмы.

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