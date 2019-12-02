В Черкасской области легковушка въехала в дерево, есть погибший и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля один человек погиб и еще два получили травмы различной степени тяжести. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Происшествие случилось вблизи села Большие Каневцы, водитель автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил столкновение с деревом.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля погиб на месте, еще один пассажир и водитель транспортного средства получили повреждения различной степени тяжести. Они госпитализированы в больницу.
По данному факту следственным управлением полиции области открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Напомним, в Житомирской области водитель легковушки уснул за рулем, в результате чего автомобиль съехал в кювет. В ДТП погиб один человек и еще один получил травмы.