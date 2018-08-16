В Тернопольской области шершни атаковали акушерский пункт

“15 августа в 09:08 в селе Волосовка Зборовского района, с чердака фельдшерско-акушерского пункта дежурный караул ГПСЧ 17 изъял и вывез в естественную среду обитания гнездо шершней”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ГСЧС в Тернопольской области сообщают еще о 6 случаях спасения местных жителей от возможных атак опасных насекомых.

В частности, дважды спасатели вывозили гнезда шершней из помещений хозяйственных зданий — в селе Смыковцы Тернопольского района и г. Чертков. К процедуре привлекались сотрудники АСЧ АСО СН Управления ГСЧС области и дежурного отделения ГПСЧ 6. Также дважды спасали хозяев домовладений в Черткове.

В одном случае изъятие осуществлялось со ствола дерева. В операции участвовал дежурный караул ГПСЧ 19. Данный случай произошел 15 августа в 16:38 в селе Заставцы Монастырского района.

Также о хищных насекомых сообщили в с.Остров Тернопольского района. Так, ядро роя шершней находилось под лестницей дачного дома в садовом обществе “Экономист”.

Напомним, 28 июля рой шершней напал на двух мужчин в Днепре, один умер.

Шершни — это крупные насекомые, которые достигают размера от 25 до 35 мм. Особую опасность представляет жало шершня длиной 6 мм. Используя его при укусах, насекомое впрыскивает яд, который обладает сильным токсическим действием, а в отдельных случаях может вызвать даже смерть. Как правило, шершни атакуют, когда рядом с гнездом находятся люди, которых насекомые воспринимают как угрозу.