На Тернопільщині шершні атакували акушерський пункт
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Рятувальники області сім разів упродовж доби залучалися до вивезення гнізд небезпечних комах. В одному з випадків - від рою шершнів врятували фельдшерсько-акушерський пункт у Зборівському районі. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Тернопільскій області, передає УНН.
“15 серпня о 09:08 в селі Волосівка Зборівського району, з горища фельдшерського-акушерського пункту черговий караул ДПРЧ 17 вилучив та вивіз у природнє середовище існування гніздо шершнів”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, у ДСНС у Тернопільскій області повідомляють ще про 6 випадків порятунку місцевих жителів від ймовірних атак небезпечних комах.
Зокрема, двічі рятувальники вивозили гнізда шершнів з приміщень господарських будівель — у селі Смиківці Тернопільського району та м.Чортків. До процедури залучилась співробітники АРЧ АРЗ СП Управління ДСНС області та чергового відділення ДПРЧ 6. Також двічі рятували господарів домоволодінь у Чорткові.
В одному випадку вилучення здійснювалось зі стовбура дерева. В операції брав участь черговий караул ДПРЧ 19. Даний випадок стався 15 серпня о 16:38 в селі Заставці Монастириського району.
Також про хижих комах повідомили у с.Острів Тернопільського району. Так, осередок рою шершнів переховувався під сходами дачного будинку у садовому товаристві “Економіст”.
Нагадаємо, 28 липня рій шершнів напав на двох чоловіків у Дніпрі, один помер.
Шершні — це великі комахи, які досягають розміру від 25 до 35 мм. Особливу небезпеку становить жало шершня завдовжки 6 міліметрів. Використовуючи його при укусах, комаха впорскує отруту, що має сильну токсичну дію, а в окремих випадках може спричинити навіть смерть. Як правило, шершні атакують, коли поруч з гніздом знаходяться люди, яких комахи сприймають як загрозу.