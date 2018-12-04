В Тернопольской области более 40 торговых точек продавали алкоголь детям
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Предпринимателям Тернопольской области аннулировали 69 лицензий за продажу несовершеннолетним алкоголя и сигарет. Об этом сообщает ГУ ГФС в Тернопольской области, передает УНН.
Отмечается, что за 10 месяцев этого года налоговики провели 214 проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями.
По результатам проведенных проверок было установлено 214 нарушений действующего законодательства Украины. Среди них - продажа алкогольных напитков и сигарет лицам, не достигшим 18 лет. Из-за этого права продавать алкогольные напитки лишились 46 предпринимателей, права сбывать сигареты - 23 предпринимателя области.
В целом на данный момент предприниматели Тернопольской области используют 4 тыс. 526 лицензий на реализацию алкоголя и табака, добавили налоговики.
Напомним, депутаты инициировали усиление ответственности за продажу алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним. Соответствующий законопроект (№9065) был инициирован группой народных депутатов во главе с Андреем Павелко.
Законопроект, среди прочего, предусматривает 100-кратное повышение штрафов, введение уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в пьянство, а также "предлагает" запретить торговлю алкоголем и табаком вблизи школьных дворов.