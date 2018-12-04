На Тернопільщині понад 40 торгових точок продавали алкоголь дітям

Зазначається, що за 10 місяців цього року податківці провели 214 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.

За результатами проведених перевірок було встановлено 214 порушень чинного законодавства України. Серед них - продаж алкогольних напоїв та сигарет особам, які не досягли 18 років. Через це права продавати алкогольні напої позбулися 46 підприємців, права збувати сигарети - 23 підприємці області.

Загалом наразі підприємці Тернопільщини використовують 4 тис. 526 ліцензій на реалізацію алкоголю та тютюну, додали податківці.

Нагадаємо, депутати ініціювали посилення відповідальності за продаж алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім. Відповідний законопроект (№9065) був ініційований групою народних депутатів на чолі з Андрієм Павелком.

Законопроект, серед іншого, передбачає 100-разове підвищення штрафів, запровадження кримінальної відповідальності за втягнення неповнолітніх у пияцтво, а також "пропонує" заборонити торгівлю алкоголем і тютюном поблизу шкільних подвір’їв.