В Тернопольской области проверяют еще одно подозрение на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. На территории Тернопольской области проверяют еще одно подозрение на коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ "Тернопольский ОЛЦ МОЗ Украины".
Отмечается, что в Тернопольской области зарегистрировано еще одно подозрение на коронавирус.
Добавим, что по состоянию на 24 марта на территории Тернопольской области было зарегистрировано 35 подозрений заболевания коронавирусом, из них: 2 случая лабораторно подтвердились, 3 остаются под подозрением и 30 подозрений опровергнуто.
Напомним, в Тернопольской области подтвердили второй случай заболевания COVID-19. Двое мужчин заболели одновременно.