На Тернопільщині підтвердили другий випадок захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На Тернопільщині підтвердили другий випадок захворювання на COVID-19. Обидвоє чоловіків захворіли одночасно. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України".
“О 20:10 23 березня 2020 року в результаті дослідження методом ПЛР виявлені фрагменти РНК вірусу SARS-CoV-2. Тобто, лабораторно підтверджено другий в Тернопільській області випадок COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що згідно даних епіданамнезу, обоє чоловіків перебували на похороні в одному населеному пункті.
“Захворіли одночасно. Що свідчить про одномоментне зараження та наявність спільного джерела інфекції. Ця подія ще раз засвідчує необхідність дотримання рекомендацій щодо уникнення скупчення людей, близького контакту”, — вказано у повідомленні.
За даними Тернопільського штабу боротьби з коронавірусом — пацієнт мешканець Монастирсього району. Він перебуває у важкому стані.
Нагадаємо, першим інфікованим на Тернопільщині виявився священик.