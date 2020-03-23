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На Тернопільщині підтвердили другий випадок захворювання на COVID-19

На Тернопільщині підтвердили другий випадок захворювання на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. На Тернопільщині підтвердили другий випадок захворювання на COVID-19. Обидвоє чоловіків захворіли одночасно. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України".

“О 20:10 23 березня 2020 року в результаті дослідження методом ПЛР виявлені фрагменти РНК вірусу SARS-CoV-2. Тобто, лабораторно підтверджено другий в Тернопільській області випадок COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що згідно даних епіданамнезу, обоє чоловіків перебували на похороні в одному населеному пункті.

“Захворіли одночасно. Що свідчить про одномоментне зараження та наявність спільного джерела інфекції. Ця подія ще раз засвідчує необхідність дотримання рекомендацій щодо уникнення скупчення людей, близького контакту”, — вказано у повідомленні.

За даними Тернопільського штабу боротьби з коронавірусом — пацієнт мешканець Монастирсього району. Він перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, першим інфікованим на Тернопільщині виявився священик.

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