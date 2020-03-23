В Тернопольской области подтвердили второй случай заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Тернопольской области подтвердили второй случай заболевания COVID-19. Оба мужчин заболели в одном месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook ГУ “Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины”.
“В 20:10 23 марта 2020 года в результате исследования методом ПЦР обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2. То есть, лабораторно подтвержден второй в Тернопольской области случай COVID-19”, — говорится в сообщении.
Указано, что согласно данным эпиданамнеза, оба мужчины находились на похоронах в одном населенном пункте.
“Заболели одновременно. Что свидетельствует об одномоментном заражении и наличие общего источника инфекции. Это событие еще раз подтверждает необходимость соблюдения рекомендаций по предотвращению скопления людей, близкого контакта”, — указано в сообщении.
По данным Тернопольского штаба борьбы с коронавируса — пациент житель Монастирсього района. Он находится в тяжелом состоянии.
Напомним, первым инфицированным на Тернопольщине оказался священник.