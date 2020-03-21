Першим інфікованим на Тернопільщині виявився священник, в області вводять режим надзвичайної ситуації
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Перший випадок коронавірусної інфекції у Тернопільській області виявили у 57-річного священнослужителя із Заліщиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тернопільську обласну державну адміністрацію.
Чоловік перебуває в ізоляції, лікарі оцінюють його стан як середньої важкості. Пацієнту надається симптоматичне лікування. Встановлюються контактні особи. Їм буде рекомендовано самоізоляція.
Попередньо відомо, що в інфікованого велика сім’я.
Члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації 20 березня проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації і рекомендували таке ж рішення прийняти міському штабу.
Для жителів Заліщицького району та сусідніх районах посилять обмеження в пересуванні. На виїздах із районного центру будуть встановлені поліцейські пости. Правоохоронці проводитимуть скрінінг.
Нагадаємо, у Тернопільській області зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом COVID-19.
В Україні уже підтверджено 41 випадок COVID-19.