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Першим інфікованим на Тернопільщині виявився священник, в області вводять режим надзвичайної ситуації

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Перший випадок коронавірусної інфекції у Тернопільській області виявили у 57-річного священнослужителя із Заліщиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тернопільську обласну державну адміністрацію.

Чоловік перебуває в ізоляції, лікарі оцінюють його стан як середньої важкості. Пацієнту надається симптоматичне лікування. Встановлюються контактні особи. Їм буде рекомендовано самоізоляція.

Попередньо відомо, що в інфікованого велика сім’я.

Члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації 20 березня проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації і рекомендували таке ж рішення прийняти міському штабу.

Для жителів Заліщицького району та сусідніх районах посилять обмеження в пересуванні. На виїздах із районного центру будуть встановлені поліцейські пости. Правоохоронці проводитимуть скрінінг.

Нагадаємо, у Тернопільській області зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом COVID-19.

В Україні уже підтверджено 41 випадок COVID-19.

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