В Україні уже підтверджено 41 випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Станом на 23:00 20 березня в Україні підтверджено 41 випадок COVID-19, передає УНН із посиланням на повідомлення МОЗ.
"Станом на 23:00 20 березня в Україні підтверджено 41 випадок COVID-19. Нові випадки були зафіксовані у Київській (1) та Тернопільській (1) областях",- йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що станом на 22:00 20 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 1 (+1) області та м. Київ (2).
Також дослідження проводять регіональні лабораторії, які виявили:
Чернівецька (+15);
Дніпропетровська 2;
Житомирська 1;
Харківська (+1);
Львівська (+1);
Київська обл. (+1);
м. Київ 1.
Також наразі в Україні є 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.
Нагадаємо, у Чернівецькій області зафіксовано 10 нових випадків коронавірусу.