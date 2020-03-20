На Тернопільщині виявили перший випадок коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Тернопільській області зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України".
"Повідомляємо, що 20 березня 2020 року при дослідженні методом ПЛР біоматеріалу від хворого з підозрою на COVID-19 в ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" отриманий позитивний результат",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Чернівецькій області зафіксовано 10 нових випадків коронавірусу.
Як повідомлялося раніше, в Україні уже підтверджено 40 випадків COVID-19.