В Тернопольской области обнаружили первый случай коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Тернопольской области зафиксировали первый случай заражения коронавируса COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ "Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины".
"Сообщаем, что 20 марта 2020 года при исследовании методом ПЦР биоматериала от больного с подозрением на COVID-19 в ГУ "Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины" получен положительный результат", - говорится в сообщении.
Напомним, в Черновицкой области зафиксировано 10 новых случаев коронавируса.
Как сообщалось ранее, в Украине уже подтверждено 40 случаев COVID-19.