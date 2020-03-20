В Украине уже подтвержден 41 случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден 41 случай COVID-19, передает УНН со ссылкой на сообщение Минздраве.
"По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтверждено 41 случай COVID-19. Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 22:00 20 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 1 (1) области и Киев (2).
Также исследования проводят региональные лаборатории, обнаружили:
Черновицкая (15);
Днепропетровская 2;
Житомирская 1;
Харьковская (1);
Львовская (1);
Киевская обл. (1);
г. Киев 1.
Также в настоящее время в Украине есть 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.
Напомним, в Черновицкой области зафиксировано 10 новых случаев коронавируса.