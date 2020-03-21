Первым инфицированным в Тернопольской области оказался священник, в регионе вводят режим чрезвычайной ситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Первый случай коронавирусной инфекции в Тернопольской области обнаружили у 57-летнего священнослужителя из Залещиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тернопольскую областную государственную администрацию.
Мужчина находится в изоляции, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Пациенту предоставляется симптоматическое лечение. Устанавливаются контактные лица. Им будет рекомендована самоизоляция.
Предварительно известно, что у инфицированного большая семья.
Члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской областной государственной администрации 20 марта проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации и рекомендовали такое же решение принять городскому штабу.
Для жителей Залещицкого района и соседних районов усилят ограничения в передвижении. На выездах из районного центра будут установлены полицейские посты. Правоохранители будут проводить скрининг.
Напомним, в Тернопольской области обнаружили первый случай коронавируса.
В Украине уже подтвержден 41 случай COVID-19.